«Агитация в Шымкенте была хорошая», — председатель комиссии референдума

Явка на референдум в южном мегаполисе составила 72,5% избирателей. Это один из высоких показателей в стране.

К примеру в Нур-Султане явка составила 57,06%, а вот в Алматы, где население почти в 2 раза больше, чем в Шымкенте, на референдум пришли всего 33,30% избирателей.

Председатель Шымкентской городской комиссии референдума Каирбек Кунанбаев рассказал, как проходило всенародное голосование и назвал несколько причин, почему шымкентцы активно приняли участие в столь значимом для республики событии.

«Во-первых у нас в городе была организована хорошая агитация, со стороны общественников, со стороны партий. По всему городу мы развесили билборды, а по домам разносили пригласительные, практически во все дома. Это тоже дало свои плоды. Плюс у нас именно взрослый контингент, они очень активны», — рассказал Каирбек Кунанбаев.

По словам председателя комиссии, горожане шли голосовать с самого утра. Были избирательные участки, где с 6 часов уже ожидали люди. И на самом деле, по первым предварительным данным, самая высокая явка по стране была зарегистрирована в Шымкенте. К 10 утра избирательные участки третьего мегаполиса уже успели посетить 34,19% горожан.

«Участки открывались в 7 утра. Но к этому времени была уже очередь. Я не говорю сейчас обо всех избирательных участках. Люди шли с 6 утра, это в основном взрослое наше поколение. Очень активные. По 10-15 человек приходили к 6 часам утра и ждали открытия», — рассказывает Каирбек Кунанбаев.

В целом в голосовании по поправкам в Конституцию в Шымкенте приняли участие 458 442 человека, функционировали 311 избирательных участков. Со слов председателя комиссии референдума, на местах не было выявлено каких-либо нарушений. Для людей с ограниченными возможностями были созданы особые условия. Кроме того к пожилым людям организовывали выездные комиссии, в местах лишения свободы также был развернут избирательный участок. В целом охватить референдумом удалось 72,5 % местного населения.