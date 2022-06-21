ДТП с участием 4 автомобилей произошло в центре Шымкента

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в центре Шымкента. Авария случилась на проспекте Тауке Хана, возле бывшего здания городского акимата.

20 июня, примерно в час ночи, столкнулись: Hyundai Sonata, LADA Largus, Ravon Nexia и Mitsubishi.

Три машины двигались в одном направлении, а водитель на Mitsubishi припарковался на обочине. По словам водителя «Нексии», он заметил это слишком поздно. Пытаясь вырулить влево, чтобы избежать столкновения с Mitsubishi, в ДТП оказались вовлечены ещё три участника дорожного движения.

В полиции Шымкента сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Авария оформлена как столкновение с крупным материальным ущербом.