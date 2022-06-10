Гвардейцы чудом спасли повешенного на улице мужчину

Гвардейцы Шымкента пресекли попытку суицида. Некий мужчина намеревался наложить на себя руки прямо во дворе своего дома на улице Сапарбаева.

Как стало известно, 9 июня во время сбора и убытия войсковых нарядов после окончания патрульно-постовой службы, гвардейцы услышали крик о помощи.

Быстро направившись к месту, откуда был голос, военнослужащие заметили мужчину в петле на дереве и принялись спасать его.

Первым подбежал рядовой Артем Ивушкин и приподнял висячего мужчину с петли. Старший сержант Нуркен Топбеков снял петлю с шеи, а рядовые Ислам Турдиев и Кудайберген Турмаканов оказали первую медицинскую помощь.

«Это было около 23.25, мы уже собирались выезжать в воинскую часть 6506. В это время услышали крики о помощи. Долго не думая, мы сразу же в составе войскового наряда направились в сторону крика. Там мы заметили мужчину, с петлей на шее. Незамедлительно сняли гражданина«, — рассказывает рядовой Артем Ивушкин.

Оказав первую медицинскую помощь, мужчину вернули в сознание. На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, врачи которой забрали его в больницу.