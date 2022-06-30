Химкастрация и 25 лет: насильнику 8-летней девочки вынесли приговор

Отчиму-педофилу, который насиловал свою падчерицу около трех лет вынесли приговор в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Во время суда, насильник сидит не проронив ни звука. Свою вину он признал частично: изнасилование было, но один раз.

Даурен Мадалиев, и.о. председателя областного суда по уголовным делам:

«Вместе с тем, согласно судебно-психиатрической экспертизе у него были выявлены склонности к педофилии и суд согласно 91 — 93 статье УК, назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде кастрации. Материалами дела полностью его вина доказана. В первую очередь это показания самой потерпевшей, а так же ряд судебно-медицинских экспертиз в отношении этой потерпевшей».

Громкое дело об изнасиловании шокировало Казахстан! Чудовищный инцидент произошел в селе Шубарсу Туркестанской области. Отчим насиловал 8-летнюю падчерицу, когда супруги не было дома. Преступление вскрылось после того, как извращенец отправил ребенка в школу с кровотечением. Мать искалеченной девочки, рассказывает, что после случившегося мужчина попросил убить его.

Райхан (имя изменено):

«Моя дочь сказала, что у нее кружится голова из-за падения со шлакоблока. Я не поняла, подняла ее на ноги, а у нее там кровоточит. После этого сразу подошел этот изверг, рассказал правду и стал просить прощения. Я от шока потеряла сознание, а когда очнулась передо мной лежали несколько ножей, а он просил убить его. Телефон мой он отобрал. Я обманула его, забрала телефон, и вызвала скорую».

Свидетелем преступления стал младший брат 8-летней девочки. После изнасилования, девочка перенесла две операции. Врачам пришлось удалить матку. С решением суда сторона пострадавшей согласна. После вынесения приговора мать девочки призналась, что видеть насильника была не в силах. Поэтому в суде участвовала онлайн.

Райхан (имя изменено):

«Я довольна приговором! 25 лет тюрьмы и химическая кастрация. Я бы сказала, что и этого мало для извращенца. Но всевышний все видит. Надеюсь он еще получит свое наказание от Аллаха за все свои грехи, которые он совершал на протяжении нескольких лет в отношении моей дочери».

Сейчас девочка вместе с матерью и младшим братом живут в кризисном центре. Семье оказывают психологическую помощь.