Пенсионеру, от которого родила 15-летняя школьница, вынесли приговор

71-летнему мужчине, которого обвиняли в изнасиловании 15-летней школьницы, вынесли приговор в Туркестанской области. В январе прошлого года девочка родила от него ребенка.

Эта история потрясла весь Казахстан. О беременности девочки узнали лишь на 7-м месяце, а заявление подали только после рождения ребенка. Суд признал мужчину виновным по двум статьям — изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 16 лет, и незаконное проникновение в жилое помещение. При этом подсудимый свою вину не признал.

«Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу о наличии в действиях обвиняемого состава преступления. Вы в суде не признали вину и настаивали, что не причастны к данному деянию. Однако ваши доводы были опровергнуты показаниями потерпевшей и результатами нескольких судебных экспертиз, проведённых по делу», — Даурен Мадалиев, судья.

Его приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Для пенсионера-растлителя это вероятнее всего станет пожизненным сроком. Также суд пожизненно запретил ему работать в сфере педагогики и в любых учреждениях, связанных с несовершеннолетними.