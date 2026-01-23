Депутат предлагает ужесточить наказание за изнасилование

Мажилисмен Мурат Абенов предлагает перевести изнасилование в категорию особо тяжких преступлений и предусмотреть наказание до 15 лет лишения свободы. Предложение депутата поддерживают и общественники.

Но подчёркивают: одного лишь ужесточения наказаний недостаточно для снижения числа подобных преступлений. Важно повышать раскрываемость дел, системно обучать следователей и сотрудников правоохранительных органов — от правильной реакции на заявления до ведения расследований.

«Второе — это, наверное, очень важно: обеспечивать защищённость, защиту именно потерпевшего человека. У нас, к сожалению, защита не предусмотрена для жертв. Часто жертвы даже не обращаются в органы, потому что они боятся последствий именно огласки. Поэтому если бы жертва понимала, что у неё есть защита, то, наверное, у нас количество заявленных случаев было бы намного больше и выросло бы», — Тогжан Кожанова, член Нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике.

Эксперты также подчёркивают: важно и общественное порицание, такие преступления нельзя замалчивать. Юристы отмечают, в ряде случаев доказательная база позволяет достаточно быстро установить факт изнасилования, но бывают ситуации, когда расследование значительно осложняется. Особенно это касается преступлений, совершённых супругом или сожителем.

«Я считаю, что в этой ситуации, наверное, одним из помощников может являться полиграф. Доверять можно, использовать нужно, тем более у нас всех полицейских, всех судей и прочих сотрудников проверяют на полиграфе обязательно. В этой ситуации это было бы полезно и было бы сразу видно, потому что здесь насильно нельзя заставить пройти полиграф — только по добровольному согласию. Если человек отказывается добровольно проходить полиграф, согласитесь, это сигнал для суда и для следствия», — Сергей Уткин, юрист.

Психологи отмечают: насилие наносит серьёзный и длительный ущерб психическому состоянию человека. Чтобы вернуться к полноценной жизни без постоянного чувства страха, пострадавшим зачастую требуется длительная работа со специалистами.

«Это апатия, депрессия, увеличение тревоги и панические атаки, ухудшаются когнитивные функции. Также страдает социальная сфера: человек постоянно чувствует небезопасность и подозрение к другим людям, что приводит к сложностям в построении отношений с противоположным полом», — Анастасия Утинанс, психолог.

Сейчас за изнасилование предусмотрено от трёх до восьми лет лишения свободы. Эксперты говорят: проблема требует комплексного решения.