Реклама
Freedom broker
На главную Анонс «Насиловал падчериц»: В Туркестанской области очередное задержание

«Насиловал падчериц»: В Туркестанской области очередное задержание

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
59
Иллюстративное фото

В Туркестанской области, в городе Кентау арестован 45-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании двух девочек, передает OTYRAR.

Информация появилась в социальных сетях. По информации egovpress мужчина систематически насиловал двух падчериц на протяжении 5 лет, когда им было 6 и 8 лет.

Мы обратились с запросом в областной Департамент полиции, информацию частично подтвердили. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«В декабре 2025 года в полицию поступило заявление по факту противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних жительниц города Кентау. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении ведомства.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.