«Насиловал падчериц»: В Туркестанской области очередное задержание

В Туркестанской области, в городе Кентау арестован 45-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании двух девочек, передает OTYRAR.

Информация появилась в социальных сетях. По информации egovpress мужчина систематически насиловал двух падчериц на протяжении 5 лет, когда им было 6 и 8 лет.

Мы обратились с запросом в областной Департамент полиции, информацию частично подтвердили. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«В декабре 2025 года в полицию поступило заявление по факту противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних жительниц города Кентау. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении ведомства.