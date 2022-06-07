Иностранные наблюдатели дали высокую оценку референдуму в Шымкенте

В Шымкент на референдум прибыли 12 иностранных наблюдателей из Узбекистана и Кыргызстана.

Они смотрели за ходом голосования на участках. Международные наблюдатели отметили активное участие шымкентцев в голосовании на Референдуме по внесению поправок в Конституцию Казахстана.

На третьем участке референдума голосовали в праздничной атмосфере. Шымкентцы пришли отдать свои голоса по поправкам в Конституцию с отличным настроением. Избирательная комиссия и председатель участка отметили активное участие горожан в референдуме.

«У нас зарегистрированы 2 тысячи 393 избирателя. Из них 1938 — проголосовали. Также мы собрали голоса у находящихся в изоляторе временного содержания. У нас созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Мы установили для них специальную кабинку и поставили дежурных, которые сопровождали людей с инвалидностью», — говорит Асель Абдыкадырова, председатель участка референдума.

За ходом референдума в Шымкенте следили 12 международных наблюдателей. Двое из Кыргызстана, остальные — граждане Узбекистана.

Иностранные делегации находились на участках с 7 утра до 8 часов вечера. Проведению и организации голосования они дали достаточно высокую оценку.

«Мы с утра посетили 9 участков. Заметили, что жители принимают активное участие. Можно сказать, что подготовка на очень высоком уровне. После завершения своей миссии, мы возвращаемся в страну«, — говорит Кундызкан Токаева, международный наблюдатель.

«Мы приехали в Казахстан 3-го июня. Посетили около 10-ти участков. Никаких нарушений не заметили. Жители Шымкента активно участвуют в голосовании», — говорит Бурул Болотакунова, международный наблюдатель.