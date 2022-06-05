Как голосуют люди с ограниченными возможностями

Для удобства людей с ограниченными возможностями на всех избирательных участках отдельно установили места, передает OTYRAR.

Инвалиды и люди с особыми потребностями могут отдать свои голоса с помощью доверенного лица. Наша съемочная группа посетила № 213 избирательный участок.

Места голосования для для людей с ограниченными возможностями выглядят таким образом.

На столе:

1. Лупа.

2. Трафарет для тех, у кого слабое зрение.

3. Наушники.

4. Памятка для избирателя с ограниченными возможностями.

На участках работает комиссия, наблюдатели, правоохранительные органы.

В 7 утра свою работу начали избирательные участки южного мегаполиса. В стране проходит республиканский референдум по поправкам и дополнениям в основной закон Казахстана.