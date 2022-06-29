Как живется узбекам в Шымкенте

Шымкент один из самых многонациональных городов в Казахстане. Тут живут в мире и согласии сотни этносов, среди которых и узбеки.

Братский народ — так говорят в Казахстане про представителей соседней страны.

В семье Юсуповых 20 внуков, не меньше правнуков, все они с рождения живут в Шымкенте. Дети объездили почти весь мир и вернулись снова в Казахстан. Глава семьи сотрудник полиции на почетном отдыхе, почти всю жизнь отдал, чтобы следить за порядком. Дети Равшана Одиловича, а их 12, выбрали разные дороги: среди них врачи, полицейские, бизнесмены и другие.

О своей молодости дедушка Равшан вспоминает с улыбкой, мол отучился, женился, отработал и доволен. Молодой Равшан вырос в Казахстане, нашел свою спутницу и решил, что жить будет только на казахской земле, где родился и вырос, где все родные и близкие.

«Мы живем очень мирно, никаких проблем и быть не может. У нас свадьба, казахи у нас дома помогают, у них какой-то праздник, мы у них. У нас есть общий гап, вместе вот играем и живем», — говорит Равшан Юсупов.

В Шымкенте живет больше сотни тысяч представителей узбекского народа. Несмотря, на то, что рядом Узбекистан, большинство пустили корни здесь, ведут свои дела и переезжать не думают.