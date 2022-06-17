Столичные кардиохирурги провели показательные операции в Шымкенте

Теперь сложные кардиохиругические операции, ранее доступные только в Нур-Султане и Алматы, будут проводиться и в южном мегаполисе.

Для обмена опытом и повышения квалификации в кардиологический центр Шымкента приехали врачи из Нур-Султана. Столичные кардиохирурги провели операцию трем жителям города, передает OTYRAR.

За жизнь пациента столичные врачи и местные кардиохирурги боролись больше четырех часов. 38-летний пациент страдал хронической сердечной недостаточностью. Доктора имплантировали вспомогательное устройство кровообращения.

Сыныбек Сапаров, кардиохирург:

«Мы поставили американскую вспомогательную систему на левый желудочек сердца. Эта система возьмет на себя работу — насосную функцию сердца и улучшит кровообращение. У пациента, именно левый желудочек сильно расширился и снизилось сердцебиение».

Золотым стандартом в лечении этой патологии является трансплантация. Учитывая дефицит донорских органов, активно развивается использование механической поддержки сердца. В Казахстане такие операции делали только в Нур-Султане. Сегодня прорывное технологическое достижение применят к трем жителям Шымкента.

Махаббат Бекбосынова, первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр»:

«Эти технологии должны сегодня быть здесь в Шымкенте. Для того, чтобы тяжелый пациент мог прийти в кардиоцентр и здесь получить эту помощь. И чтобы он мог выписаться от сюда домой и не ездил в другой город. Не использовал ни самолет, ни поезд, чтобы не было вот этого тяжелого пути передвижения тяжелого пациента».

Сердечной патологией в Шымкенте страдают больше трех с половиной тысячи пациентов, 330 из них — тяжелобольные. Новая технология лечения позволит людям с сердечной недостаточностью жить и вести полноценную деятельность — без одышки и утомляемости, снижения физической активности и отёков.