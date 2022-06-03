Контрафактный алкоголь готовили в Шымкенте и Туркестанской области

Два подпольных цаха ликвидировали сотрудники департамента агентства по финмониторингу.

Один из арендованных складов по производству суррогатного алкоголя в кустарных условиях находился в Шымкенте. Второй — в Туркестанской области.

В двух цехах разливали cсуррогат по бутылкам и подделывали акцизы. Контрафактный алкоголь реализовывали на рынках Туркестанской области и Шымкента.

У злоумышленников изъяли сотни литров нелегального алкоголя. Начато досудебное расследование.

«В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в Туркестане и Шымкенте, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией. В настоящее время проводится досудебное расследование», — cообщили в пресс-службе АФМ Туркестанской области.