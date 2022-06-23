Мужчина забрался на мост-развязку на Кунаева и пытался прыгнуть под колеса авто

Мужчину средних лет, пытавшегося совершить суицид, заметили сотрудники ЦОУ по камерам видеонаблюдения.

На место поспешили полицейские и увидели, как мужчина вышел за ограждение моста-развязки и пытался спрыгнуть вниз под колеса движущихся авто, сообщает OTYRAR.

Майоры полиции Ерлан Айнамкулов и Нурмахан Коспанов завели с ним разговор.

Мужчина рассказал что он многодетный отец, но решил покончить жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

В этот момент полицейским удалось ухватить его и вывести в безопасное место. Все произошедшее попало на видеожетоны стражей порядка. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.