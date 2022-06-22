На 81-ом году жизни скончался почетный журналист Байдулла Конысбек

Ушел из жизни известный казахстанский журналист, почетный гражданин Туркестанской области и Байдибекского района Байдулла Конысбек – знаковая личность в отечественной журналистике.

Байдулла Конысбек внес огромный вклад в развитие журналистики и публицистики в южном регионе. В свое время он возглавлял областной комитет по телевидению и радио и заложил основу первого телеканала в регионе.

Более полувека своей жизни Байдулла Конысбек посвятил работе в сфере журналистики. Также он привнес большой вклад в процветание отечественной литературы. За свою долгую творческую жизнь он стал автором десятка книг, которые и по сей день не теряют своей актуальности.

Редакция OTYRAR приносит свои глубокие соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память ветерану журналистики и просто прекрасному человеку.