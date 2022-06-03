Народные избранники ответили на вопросы жителей

Последнее слово за народом! Важное решение предстоит принять жителям Шымкента 5-го июня на референдуме.

Гражданам нужно будет ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте закона». Успешное проведение референдума можно будет считать актом доверия народа инициативам в единственном случае. Люди должны верить власти.

Именно референдум может поставить все точки над i! Это начало новой вехи в истории Независимого Казахстана. Депутат от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова считает, что время перемен настало.

«Изменения в Конституции полезны для каждого из нас. У народа будет больше прав, народ будет решать, а не чиновник! Что касается чиновников и депутатов, они должны будут работать на качество, а если результата не будет, то люди смогут принять решение и убрать его, это касается депутатов», — сказала Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Волнуют жителей Шымкента коммунальные вопросы, жилье и доступный акимат. Люди просят решить проблемы. Народные избранники на месте готовят запросы в соответствующие инстанции.

Пятого июня в Казахстане пройдет референдум по внесению поправок в основной закон. Они коснутся 33-ёх статей – практически трети Конституции. Отдать свой голос на референдуме — право каждого гражданина.