Обнаружено многоэтажное поселение эпохи палеолита

Сотрудники Национального музея Казахстана совместно с Тюбингенским университетом Германии обнаружили многослойное поселение эпохи палеолита в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

На историческом месте было найдено множество каменных орудий, включая нуклеусы, скребки и острые камни. Теперь найденные при раскопках кости животных и осадки угля отправят на лабораторное исследование.

На основании международного договора с Национальным музеем РК и Тюбингенским университетом Германии с 2017 года по проекту «Palaesilkroad» дополнительным руководителем археологических исследований по поиску памятников эпохи палеолита на территории Казахстана является главный научный сотрудник музея, доктор исторических наук, академик Жакен Таймагамбетов.

К слову, сотрудники национального музея также рассказали и об удивительных находках в Туркестанской области. Ранее в ходе международных экспедиций в Каратауском хребте были изучены 85 пещер, относящихся к эпохе палеолита.

В связи с этим, совместно с зарубежными учеными с помощью современных технологий было проведено сканирование пещеры Туттыбулак на горе Боралдай Байдибекского района Туркестанской области, в результате чего из остатков пепла, относящихся к среднему каменному веку, стало известно о жизни более 41 тысячи лет назад.

В национальном музее рассказали, что Пещеру Таттыбулак будут исследовать и в этом году.

— «В рамках проекта «Palaesilkroad» в пещере Туттыбулак в результате проведенных исследований были обнаружены остатки пепла, каменные орудия и челюсть человека. Челюсть также могла принадлежать первому человеку. В настоящее время челюсть исследуется в лаборатории Германии. А судя по остаткам пепла, можно сказать, что в тот период здесь жили люди, которые использовали очаг и огонь. Работа в пещере Туттыбулак будет проведена и в этом году. Мы уверенны, что добьемся интересных результатов», — сказал Жакен Таймагамбетов.

Стоит отметить, что экспедиция из числа археологов Национального музея РК и Тюбингенского университета продолжит поиск и изучение памятников эпохи палеолита на территории Казахстана в Туркестанской, Жамбылской областях и Восточном Казахстане.