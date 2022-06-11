Один дома. Каникулы: правила безопасности

И вот они – долгие летние каникулы, которых так ждали школьники и так боялись взрослые.
Причина беспокойства родителей понятна: детей, в том числе маленьких, на целый день придется оставлять дома одних. А как это устроить? Чем занять? Как обезопасить? Все эти вопросы в полный рост встают перед работающими родителями. А если в семье нет бабушек и дедушек, то ситуация вообще становится аховой. Давайте, как обычно, думать, рассуждать, прикидывать и искать выход из ситуации.
Начнем с малого
Вообще-то думать о безопасности детей, остающихся без присмотра хотя бы ненадолго, надо начинать задолго до школы. Это необходимо не только для малышей, но и для родителей. Согласитесь, если вы привыкли мыслить в этом направлении с самого нежного возраста ваших чад, то и впоследствии забота об их безопасности станет для вас естественной.
Признаюсь, что такое сверхответственные родители, я впервые поняла, когда у меня родилась внучка. К моменту, когда она встала на четвереньки и начала ползать, квартиру молодых родителей было не узнать. Все острые углы и края мебели оклеили толстым поролоном, выступающие ручки шкафов закрыли продырявленные резиновые мячики, а электророзетки снабдили специальными заглушками. На входе в большую комнату, где обычно играл ребенок, установили даже специальную калитку: двери открыты, а малышка на «чужую» территорию выйти не может. Это на случай, если ребенка на несколько минут нужно было оставить без присмотра взрослых.
Помню свое удивление, когда я впервые увидела подобную «оборону» и заботу о безопасности маленького человека. В детстве моем и моего сына все было гораздо проще, но и шишек мы набили побольше. А иногда попадали в настоящие переделки, о которых родителям страшно было даже рассказывать. Кое о чем они так и не узнали…
К чему это я? Да к тому, что взрослые с появлением в семье малыша должны воспитывать ответственность прежде всего в себе. Тогда будет гораздо меньше страшных новостей, что оставшиеся без присмотра дети утонули, устроили пожар, выпали из окна… Тогда родители каждую минуту в каждом месте с первого взгляда смогут определить потенциальные опасности и «обезвредить» их.
Всегда имейте в виду, что маленький человек обязательно захочет изучить все вокруг. Попытается дотянуться до края стола и стащить скатерть, покрутить конфорку газовой плиты, влезть в барабан стиральной машины, поковырять пальцем в дырочке розетки…
А дело взрослых – прокрутить в голове все опасные детские хотелки и подстраховаться.
Давайте перечислим очевидные предупреждения, о которых мы помним далеко не всегда.
Не оставляйте на столах, покрытых скатертями или клеенками, тяжелые и горячие предметы: ребенок может опрокинуть их на себя. По этой же причине никогда не ставьте на край плиты кипящий чайник или кастрюлю.
Не храните на нижних полках шкафов и комодов бытовую химию, опасные жидкости и лекарства. Все это уберите из зоны, доступной малышу. Проверьте, чтобы в доме не было незакрепленных предметов. Шкафы, тумбы, полки и тому подобное обязательно должны быть надежно зафиксированы и прикреплены к стенам или полу. Межкомнатные двери также необходимо фиксировать – поберегите пальчики своих деток.
Уберите подальше мелкие вещицы: монеты, батарейки, пуговицы. Непоседа обязательно захочет попробовать их на зуб или засунуть в нос. Острые предметы – иглы, ножи, отвертки, ножницы и т. п. – храните повыше или в наглухо закрытых емкостях.
Позаботьтесь, чтобы окна в комнате, где находится ребенок, были защищены решеткой или специальным замком. Запомните: москитная сетка такой защитой не является! Никогда не оставляйте ребенка одного – даже «на минуточку» – в помещении с распахнутыми окнами.
Это общие советы, но в каждом отдельном случае потенциальных опасностей может быть гораздо больше, и дело взрослых оградить от них своих детей.
Тест на самостоятельность
Вопрос, можно ли оставлять ребенка дома одного надолго, обычно встает, когда начинается школа. Если в течение учебного года это время обычно минимально, то с наступлением каникул оно резко удлиняется. Сегодня думаешь: как же мы раньше обходились без плотной родительской опеки? Старшие не провожали нас в школу и не встречали, все лето мы проводили на улице с ключом от квартиры на шее или в кармане, и даже (о чудо!) разогревали обед без микроволновки.
В лучшем случае за нами маленькими приглядывала соседка-пенсионерка или старшие братья и сестры. Жизнь 30-40 лет назад была гораздо безопаснее и беззаботнее. Бесполезно вздыхать: «Вот в наше время… А теперь». Теперь мы живем в новом мире. И наши дети тоже.
Итак, давайте определимся, с какого возраста ребенка можно оставлять дома одного на несколько часов. Хотя нет, не так. Возраст здесь не всегда важен. Некоторые дети вполне самостоятельны уже в 6-7 лет, а других нужно плотно опекать в 10-11. Решите, готово ли ваше чадо к определенной независимости, честно ответив на несколько вопросов:
– Может ли ребенок обходиться без мамы в течение 2-3 часов и больше?
– Спокойно ли он играет в комнате при закрытой двери, не боится ли темноты?
– Умеет ли пользоваться средствами связи и знает ли важные номера (родителей, членов семьи, соседей, службы ЧС)?
– Действительно ли он не подойдет к открытым окнам и способен ли закрыть двери на ключ в ваше отсутствие?
– Может ли достать из холодильника еду?
– Знает ли он, что нельзя открывать двери незнакомым?
– Умеет ли контролировать свои внезапные желания, знает ли, что может быть для него опасным?
Если на эти вопросы вы ответили отрицательно, то ни в коем случае не оставляйте сына или дочку одних дома. Начинайте работать над проблемой, не откладывая.
Кто в доме хозяин?
Звучит непривычно, но в ваше отсутствие подросший ребенок превращается в маленького хозяина дома. Это превращение должно проходить постепенно, шаг за шагом.
Шаг 1. Периодически объясняйте ребенку, если вам нужно будет выйти по делам, то он ненадолго останется один. Оставляйте его на 10-15 минут, чтобы вынести мусор или выйти в магазин за продуктами, а заодно купите вкусняшку для поощрения смелого человечка.
Шаг 2. Когда ребенок привыкнет, постепенно увеличивайте время своего отсутствия. При этом говорите, что вы всегда с ним на связи по телефону.
Шаг 3. Если время, когда ребенок находится без вас, приближается к получасу или больше, обязательно подумайте, чем в этот момент займется ребенок. Если он заскучает, то начнет проявлять инициативу, которая может оказаться небезопасной.
Шаг 4. Вернувшись домой, обязательно похвалите ребенка за то, что он смог остаться один дома, поинтересуйтесь, чем он занимался, не звонили ли по телефону или в двери, как он себя при этом вел? Создайте у маленького хозяина ощущение ответственности и важности момента взросления – дети это любят.
Уходим правильно
Итак, вы видите, что ребенок уже готов оставаться дома один. Но задача любого родителя обязательно подстелить соломки, чтобы малыш (для вас сын и дочь всегда малыши) был застрахован от неприятностей.
Запомните несколько правил и обязательно их выполняйте.
Ребенок должен в точности знать свой точный адрес, ФИО родителей, где они работают.
Запишите на бумаге и повесьте на видное место все важные телефоны: членов семьи, соседей, экстренных служб. Убедитесь, что ребенок знает, куда и в каком случае звонить. Еще лучше, если короткие телефоны ЧС (101, 102, 103, 112) он выучит наизусть (сделайте это в игре). Другие важные номера должны быть вбиты в список в его телефоне. Объясните ребенку, что на звонки с незнакомых номеров отвечать нельзя.
Научите его не отвечать на домофон, не открывать дверь чужим, не говорить им, что он один дома. Если вы живете на первом этаже, запретите ребенку подходить к окнам, если в них кто-то стучит, и разговаривать с незнакомыми. Установите в квартире дополнительную задвижку и научите ребенка пользоваться ею на автомате.
Договоритесь с соседями, чтобы они откликались на шум на лестничной клетке. Или периодически приглядывали за детьми, если они играют во дворе частного дома. Хорошие отношения с соседскими бабушками вам в помощь. Пусть у них будет запасной комплект ключей от вашей квартиры. Договоритесь о времени связи: созваниваться каждый час или два в первое время. Потом 2-3 раза в день.
Подумайте о дополнительных «умных» средствах контроля. Если есть возможность, установите камеру, работающую в режиме онлайн, и приглядывайте за чадом прямо с телефона.
Конечно, запереть ребенка одного дома на целый день – настоящее наказание. Он будет проситься поиграть на улице или пригласить в гости друга. Вам придется каким-то образом контролировать это с помощью тех же соседей или видеокамеры.
Если вы оставляете ребенку компьютер, то доступ в сеть должен быть ограниченным – только к безопасным ресурсам. Вернувшись домой, обязательно проверяйте, на какие сайты он заходил. С социальными сетями будьте особенно непреклонны. Маленькому человеку попросту нечего там делать в отсутствие взрослых.Это общие правила безопасности, полезные для большинства родителей. Но у вас могут быть и свои. Универсальное правило для всех: оставить детей дома одних можно лишь тогда, когда они будут уже достаточно подготовлены к такому шагу. А это ваша ответственность, взрослые!
Яна КОТТ