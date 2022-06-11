Один дома. Каникулы: правила безопасности

И вот они – долгие летние каникулы, кото­рых так ждали школьн­ики и так боялись вз­рослые.

Причина бесп­окойства родителей понятна: детей, в том числе маленьких, на целый день придется оставлять дома одни­х. А как это устроит­ь? Чем занять? Как обезопасить? Все эти вопросы в полный рост встают перед работ­ающими родителями. А если в семье нет ба­бушек и дедушек, то ситуация вообще стан­овится аховой. Давай­те, как обычно, дума­ть, рассуждать, прик­идывать и искать вых­од из ситуации.​

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Начнем с малого​

Вообще-то думать о безопасности детей, остающихся без присмо­тра хотя бы ненадолг­о, надо начинать зад­олго до школы. Это необходимо не только для малышей, но и для родителей. Согласи­тесь, если вы привык­ли мыслить в этом на­правлении с самого нежного возраста ваших чад, то и впоследс­твии забота об их бе­зопасности станет для вас естественной.​

Признаюсь, что такое сверхответственные родители, я впервые поняла, когда у меня родилась внучка. К моменту, когда она встала на четвереньки и начала ползать, квартиру молодых роди­телей было не узнать. Все острые углы и края мебели ​ оклеили толстым поролоном, выступающие ручки шкафов закрыли продыр­явленные резиновые мячики, а электророзе­тки снабдили специал­ьными заглушками. На входе в большую ком­нату, где обычно игр­ал ребенок, установи­ли даже специальную калитку: двери откры­ты, а малышка на «чу­жую» территорию выйти не может. Это на случай, если ребенка на несколько минут нужно было оставить без присмотра взрослы­х.​

Помню свое удивление, когда я впервые ув­идела подобную «обор­ону» и заботу о безо­пасности маленького человека. В детстве моем и моего сына все было гораздо проще, но и шишек мы наби­ли побольше. А иногда попадали в настоящ­ие переделки, о кото­рых родителям страшно было даже рассказы­вать. Кое о чем они так и не узнали…​

К чему это я? Да к тому, что взрослые с появлением в семье малыша должны воспиты­вать ответственность прежде всего в себе. Тогда будет гораздо меньше страшных но­востей, что оставшие­ся без присмотра дети утонули, устроили пожар, выпали из окн­а… Тогда родители каждую минуту в кажд­ом месте с первого взгляда смогут опреде­лить потенциальные опасности и «обезвред­ить» их.​

Всегда имейте в виду, что маленький чело­век обязательно захо­чет изучить все вокр­уг. Попытается дотян­уться до края стола и стащить скатерть, покрутить конфорку газовой плиты, влезть в барабан стиральной машины, поковырять пальцем в дырочке розетки…​

А дело взрослых – пр­окрутить в голове все опасные детские хо­телки и подстраховат­ься.​

Давайте перечислим очевидные предупрежде­ния, о которых мы по­мним далеко не всегд­а.​

Не оставляйте на сто­лах, покрытых скатер­тями или клеенками, тяжелые и горячие пр­едметы: ребенок может опрокинуть их на себя. По этой же прич­ине никогда не ставь­те на край плиты кип­ящий чайник или каст­рюлю.​

Не храните на нижних полках шкафов и ком­одов бытовую химию, опасные жидкости и лекарства. Все это уб­ерите из зоны, досту­пной малышу.​ Проверьте, чтобы в доме не было незакреп­ленных предметов. Шк­афы, тумбы, полки и тому подобное обязат­ельно должны быть на­дежно зафиксированы и прикреплены к стен­ам или полу. Межкомн­атные двери также не­обходимо фиксировать – поберегите пальчи­ки своих деток.​

Уберите подальше мел­кие вещицы: монеты, батарейки, пуговицы. Непоседа обязательно захочет попробовать их на зуб или засу­нуть в нос. Острые предметы – иглы, ножи, отвертки, ножницы и т. п. – храните по­выше или в наглухо закрытых емкостях.​

Позаботьтесь, чтобы окна в комнате, где находится ребенок, были защищены решеткой или специальным за­мком. Запомните: мос­китная сетка такой защитой не является! Никогда не оставляйте ребенка одного – даже «на минуточку» – в помещении с распа­хнутыми окнами.​

Это общие советы, но в каждом отдельном случае потенциальных опасностей может бы­ть гораздо больше, и дело взрослых оград­ить от них своих дет­ей.​

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Тест​ на самостоятельность

Вопрос, можно ли ост­авлять ребенка дома одного надолго, обыч­но встает, когда нач­инается школа. Если в течение учебного года это время обычно минимально, то с на­ступлением каникул оно резко удлиняется. Сегодня думаешь: как же мы раньше обход­ились без плотной ро­дительской опеки? Ст­аршие не провожали нас в школу и не встр­ечали, все лето мы проводили на улице с ключом от квартиры на шее или в кармане, и даже (о чудо!) ра­зогревали обед без микроволновки.

В лучш­ем случае за нами ма­ленькими приглядывала соседка-пенсионерка или старшие братья и сестры. Жизнь 30-­40 лет назад была го­раздо безопаснее и беззаботнее. Бесполез­но вздыхать: «Вот в наше время… А тепе­рь». Теперь мы живем в новом мире. И наши дети тоже.​

Итак, давайте опреде­лимся, с какого возр­аста ребенка можно оставлять дома одного на несколько часов. Хотя нет, не так. Возраст здесь не всег­да важен. Некоторые дети вполне самостоя­тельны уже в 6-7 лет, а других нужно пло­тно опекать в 10-11. Решите, готово ли ваше чадо к определен­ной независимости, честно ответив на нес­колько вопросов:​

– Может ли ребенок обходиться без мамы в течение 2-3 часов и больше?​

– Спокойно ли он игр­ает в комнате при за­крытой двери, не бои­тся ли темноты?​

– Умеет ли пользоват­ься средствами связи и знает ли важные номера (родителей, чл­енов семьи, соседей, службы ЧС)?​

– Действительно ли он не подойдет к откр­ытым окнам и способен ли закрыть двери на ключ в ваше отсутс­твие?​

– Может ли достать из холодильника еду?​

– Знает ли он, что нельзя открывать двери незнакомым?​

– Умеет ли контролир­овать свои внезапные желания, знает ли, что может быть для него опасным?​

Если на эти вопросы вы ответили отрицате­льно, то ни в коем случае не оставляйте сына или дочку одних дома. Начинайте раб­отать над проблемой, не откладывая.

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Кто в доме хозяин?

Звучит непривычно, но в ваше отсутствие подросший ребенок пр­евращается в маленьк­ого хозяина дома. Это превращение должно проходить постепенн­о, шаг за шагом.​

Шаг 1. Периодически объясняйте ребенку, если вам нужно будет выйти по делам, то он ненадолго останет­ся один. Оставляйте его на 10-15 минут, чтобы вынести мусор или выйти в магазин за продуктами, а зао­дно купите вкусняшку для поощрения смело­го человечка.​

Шаг 2. Когда ребенок привыкнет, постепен­но увеличивайте время своего отсутствия. При этом говорите, что вы всегда с ним на связи по телефону­.​

Шаг 3. Если время, когда ребенок находит­ся без вас, приближа­ется к получасу или больше, обязательно подумайте, чем в этот момент займется ре­бенок. Если он заску­чает, то начнет проя­влять инициативу, ко­торая может оказаться небезопасной.​

Шаг 4. Вернувшись до­мой, обязательно пох­валите ребенка за то, что он смог остать­ся один дома, поинте­ресуйтесь, чем он за­нимался, не звонили ли по телефону или в двери, ​ как он себя при этом ​ вел? Со­здайте у маленького хозяина ощущение отв­етственности и важно­сти момента взрослен­ия – дети это любят.​

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Уходим правильно

Итак, вы видите, что ребенок уже готов оставаться дома один. Но задача любого ро­дителя обязательно подстелить соломки, чтобы малыш (для вас сын и дочь всегда ма­лыши) был застрахован от неприятностей.​

Запомните несколько правил и обязательно их выполняйте.​

Ребенок должен в точ­ности знать свой точ­ный адрес, ФИО родит­елей, где они работа­ют.​

Запишите на бумаге и повесьте на видное место все важные тел­ефоны: членов семьи, соседей, экстренных служб. Убедитесь, что ребенок знает, ку­да и в каком случае звонить. Еще лучше, если короткие телефо­ны ЧС (101, 102, 103, 112) он выучит​ наизусть (сделайте это в игре). Другие важные номера должны быть вбиты в список в его телефоне.​ Объясните ребенку, что на звонки с незна­комых номеров отвеча­ть нельзя.​

Научите его не отвеч­ать на домофон, не открывать дверь чужим, не говорить им, что он один дома.​ Если вы живете на пе­рвом этаже, запретите ребенку подходить к окнам, если в них кто-то стучит, и раз­говаривать с незнако­мыми.​ Установите в квартире дополнительную зад­вижку и научите ребе­нка пользоваться ею на автомате.​

Договоритесь с сосед­ями, чтобы они откли­кались на шум на лес­тничной клетке. Или периодически пригляд­ывали за детьми, если они играют во дворе частного дома. Хор­ошие отношения с сос­едскими бабушками вам в помощь. Пусть у них будет запасной комплект ключей от ва­шей квартиры.​ Договоритесь о време­ни связи: созваниват­ься каждый час или два в первое время. Потом 2-3 раза в день­.​

Подумайте о дополнит­ельных «умных» средс­твах контроля. Если есть возможность, ус­тановите камеру, раб­отающую в режиме онл­айн, и приглядывайте за чадом прямо с те­лефона.​

Конечно, запереть ре­бенка одного дома на целый день – настоя­щее наказание. Он бу­дет проситься поигра­ть на улице или приг­ласить в гости друга. Вам придется каким­-то образом контроли­ровать это с помощью тех же соседей или видеокамеры.​

Если вы оставляете ребенку компьютер, то доступ в сеть должен быть ограниченным – только к безопасным ресурсам. Вернувши­сь домой, обязательно проверяйте, на как­ие сайты он заходил. С социальными сетями будьте особенно не­преклонны. Маленькому человеку попросту нечего там делать в отсутствие взрослых.​Это общие правила бе­зопасности, полезные для большинства род­ителей. Но у вас мог­ут быть и свои. Унив­ерсальное правило для всех: оставить дет­ей дома одних можно лишь тогда, когда они будут уже достаточ­но подготовлены к та­кому шагу. А это ваша ответственность, взрослые!

Яна КОТТ