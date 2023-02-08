107 детей отравились угарным газом в Шымкенте

Каждый день в больницы от отравления угарным газом поступают от 10 до 20 человек.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо следить за газовыми приборами и соблюдать правила безопасности, говорит инженер управления ДЧС Енбекшинского района Аскар Шарип.

Видеоролики о правилах безопасности при эксплуатации газового оборудования запустили в общественном транспорте. Спасатели, специалисты «Газовой инспекции» и волонтёры, раздают жителям Шымкента и памятки по безопасному использованию газа в быту.

С начала отопительного сезона сообщения об отравлениях угарным газом поступают с пугающей регулярностью. Угарный газ настолько ядовит, что любой здоровый человек за считанные минуты может погибнуть.

Иногда жертвами угара становятся целые семьи. А выжившие надолго теряют здоровье, страдают серьезными нервными расстройствами. Практически у всех есть газовое оборудование — плита, газовый котел или колонка. Газовики напоминают о необходимости заключения договора на техническое обслуживание оборудования. Это можно сделать онлайн, через программу «I- Shymkent».

Нурлан КОШКИНБАЕВ, главный специалист, государственный инспектор отдела газотехнической инспекции г.Шымкента:

«Разъяснительная работа проводится, как совместно с заинтересованными органами, так и через средства массовой информации. Это направлено на снижение несчастных случаев со смертельным исходом. Согласно закону о газоснабжении, владельцы газового оборудования сами несут ответственность. В случае грубейших нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Согласно статье триста шестой части первой кодекса об административных правонарушениях, на физлиц налагается штраф 7 МРП — это 24 тысячи 175 тенге. При оплате штрафа в течении недели, предусмотрена 50-процентная скидка».

Несмотря на заметное потепление, в Шымкенте продолжают регистрировать случаи отравления угарным газом. По данным санврачей, с начала года произошло 298 инцидентов, связанных с отравлением угарным газом. Среди пострадавших -107 детей. 9 человек, по словам спасателей, скончались.

Специалисты напоминают: элементарные правила безопасности необходимо соблюдать — в первую очередь для себя! Чтобы после таких случаев не приходилось разным органам расследовать трагедии с гибелью целых семей.