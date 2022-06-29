Памятные даты наступающего июля

Представляем вашему вниманию календарь событий и праздников.

1 июля – Международный день шутки (International Joke Day), День изобретения солнцезащитных очков.

2 июля – День дипломатической службы в Казахстане. Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО, День сюрпризов, Праздник трезвенников и язвенников, Всемирный день собаки, День «Я забыл».

В этот день исполняется 145 лет со дня рождения Германа Гессе, германского писателя, лауреата Нобелевской премии в 1946 году. В этот же день исполняется 100 лет модельеру Пьеру Кардену и 80 лет – нашему земляку, народному писателю республики, общественному деятелю, Герою Труда Казахстана Мухтару Шаханову.

3 июля – Национальный день домбры (первое воскресенье июля), День тайной дружбы.

4 июля – День отдыха от праздников, День отмазывания, День Достоевского, Международный день Днепра, Международный день кооперативов, День салата «Цезарь», День Тома Сойера, День кантри-музыки, в США – День независимости.

5 июля – Всемирный день бикини, День трудоголиков.

6 июля – День столицы Казахстана, Всемирный день поцелуя.

7 июля – Иван Купала, Рождество пророка Иоанна Предтечи, Глобальный день прощения, День шоколада, День печенья «Макарони».

8 июля – У соседей – Всероссийский день семьи, любви и верности. Всемирный день борьбы с аллергией, Всемирный день разоблачений, День общения со Вселенной.

9 июля – первый день Курбан айта, в Казахстане – День работников водного хозяйства и День работников налоговой службы, явление Тихвинской иконы Божией Матери. В этот же день исполняется 140 лет со дня рождения поэта, жырау, переводчика Турмаганбета Изтлеуова.

10 июля – День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля), День рыбака, обретение мощей преподобного Амвросия

Оптинского. Исполнится 120 лет со дня рождения оперного певца Сергея Лемешева.

11 июля – Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, День светооператора (художника по свету).

12 июля – День фотографа, Всемирный день бортпроводника, Петров день.

13 июля – День органов национальной

безопасности РК, Международный день купания голышом, Международный день головоломки, День картофеля фри, макушка лета.

14 июля – День смородины, День беспорядка, День придумывания 27 слов на букву О, День взятия Бастилии (смотрите, чтоб не прошел впустую!), День нудистов, День макарон с сыром.

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, День хот-дога, День рисования углем, День русской лени.

16 июля – День вкусной еды, День рисования на асфальте, Всемирный день змеи. Все, кто любит пожить в палатке, отмечают 150-летие великого путешественника, исследователя полярных широт Руаля Амундсена. 85 лет отметит актриса театра и кино Ада Роговцева (фильмы «Вечный зов», «Укрощение огня» и др.).

17 июля – День металлурга (третье воскресенье июля), День дарения подарков, День рождения «Диснейленда», День памяти преподобного Андрея Рублева, Всемирный день эмоджи (это смайлики, используемые в соцсетях для общения, обозначения различных эмоций). День международного правосудия, День укоренившихся традиций, День этнографа.

18 июля – День прогулок под дождем, День рождения «Тетриса», Всемирный день слушания: он направлен на повышение осведомленности об акустической экологии и прославление экологии мировой акустической среды и практики слушания в мире.

19 июля – День мороженого, в Англии – День бекона, День пирожков с малиновым вареньем, День без купальников.

20 июля – Международный день шахмат, Международный день торта, Праздник губошлепов, День хождения по бордюрам, Всемирный день прыжка, День Луны. В этот день исполняется 95 лет поэту, драматургу, прозаику Аманжолу Шамкенову.

21 июля – День явления иконы Божией Матери в Казани.

22 июля – День трудяги, Всемирный день мозга, Международный день бокса, День находок, День толстяка и толстушки, День приближенного значения числа Пи.

23 июля – День заливной тоски, Всемирный день китов и дельфинов, Международный день бла-бла-бла, День жмурок с ярким светом, День ванильного мороженого, День великолепной бабушки.

24 июля – День работников торговли (четвертое воскресенье июля), День рождения растворимого кофе, День заглядывания в будущее, День флориста, День кадастрового инженера, День текилы.

В этот день 220 лет назад родился Александр Дюма (отец), автор цикла произведений о мушкетерах, Франции наполеоновской эпохи, дворах королевы Марии-Антуанетты и династии Валуа.

80 лет отметит актриса театра и кино Ирина Мирошниченко (фильм «Вам и не снилось», «Тайны мадам Вонг» и др.).

25 июля – День памяти Владимира Высоцкого, День зубного техника, День Вне Времени, День беспричинности, День поиска новых вкусов и запахов, День кулинаров, День вина и сыра, День попадания нитки в иголку, День карусели, День ковбоя.

26 июля – День Нептуна, День загадывания загадок, День парашютиста, День эсперанто.

27 июля – День пяти случайных встреч, День рождения гамбургера, День шотландского виски, День сони, День прогулки с домашними растениями, День крем-брюле.

28 июля – День PR-специалиста, День загадывания желаний, День бутылки мира, День памяти святого равноапостольного князя Владимира, День крещения Руси, День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника), Всемирный день борьбы с гепатитом, День молочного шоколада.

85 лет исполнилось бы сценаристу, режиссеру, актеру Виктору Мережко (сценарии фильмов «Родня», «Полеты во сне и наяву» и др.).

29 июля – Международный день тигра, День поворачивания налево, День куриных крылышек, День помады, День лазаньи (это блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста вперемешку со слоями начинки на основе рагу с мясным фаршем, залитого соусом бешамель и посыпанного сыром пармезан).

205 лет – художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

30 июля – Международный день дружбы, День цветных напитков, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Мухаррам (мусульманский Новый год), День чизкейка, День тестя и свекра.

31 июля – День рождения Гарри Поттера, День вспоминания любимых книжек, Международный день системного администратора (День сисадмина). Всемирный день рейнджера (специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией). День малинового пирога, День собаки смешанной породы.

85 лет – певице, актрисе Эдите Станиславовне Пьехе.

Вот примерно таким вырисовывается июль.

Хороших вам летних дней. Берегите себя!

Календарь июля листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА