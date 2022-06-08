Пассажирский микроавтобус сгорел на трассе в Шымкенте

Пассажиры из горящего спринтера выпрыгивали буквально на ходу. Есть пострадавшие, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 6 июня в жилом массиве Алтын тобе Абайского района на авторассе Шымкент-Арысь. Следовавший по маршруту Шымкент-Қожатоғай микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» полностью загорелся. Причина возгорания неизвестна.

В результате пожара водитель автомобиля 1974 г. р. получил 25% ожогов тела, пострадал также один пассажир. Обоих пострадавших госпитализировали в центр гипербарической оксигенации г. Шымкент. Состояние пострадавших среднее.

На тушение пожара были задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники Службы пожаротушения Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента.