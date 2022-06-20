Побег от свекрови. Женщина с ребенком пропали без вести в Туркестанской области

После продолжительных поисков женщину с четырехмесячным ребенком нашли в кризисном центре Шымкента, передает OTYRAR.

10 июня женщина с малолетним сыном вышла из дома и не вернулась. За помощью в полицию обратилась свекровь исчезнувшей — это было 14 июня.

Поисками пропавших без вести женщины и четырехмесячного ребенка занимались сотрудники полиции и волонтеры. В первую очередь проверили места, которые женщина возможно могла посетить и опросили всех знакомых.

В местности, где жила женщина, были расклеены объявления с фотографией, информация о поиске распространялась и в соцсетях.

Спустя 8 дней со дня пропажи, мать с ребенком были найдены в кризисном центре южного мегаполиса. Как выяснилось, женщина ушла из дома после ссоры со своей свекровью.

На данный момент здо­ровью и жизни женщины ничего не угрожает. Мать с ребенком вернули в семью.