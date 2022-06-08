Получайте госуслуги онлайн

Филиал «Правительства для граждан» по городу Шымкент призывает жителей получать справки онлайн.

Наступило лето, а с ним и сезон отпусков. Этот период жаркая пора и для сотрудников ЦОНов – большой поток людей идут получать различные госуслуги. Если исключить оформление удостоверений личности и паспортов, остальную часть востребованных госуслуг можно получить, онлайн не выходя из дома.

Например, прописка, оформление недвижимости, покупка и регистрация авто, назначение различных пособий, жилищная помощь, временная регистрация студентов, выдача медицинских справок.

Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент напоминает, что более 90% госуслуг можно получить онлайн на портале egov.kz, мобильном приложении mgov, телеграм-боте EgovKzBot2.0, а также через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.

По словам пресс-секретаря филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой, каждый гражданин может самостоятельно получить электронные госуслуги, оформить авто, заменить водительское удостоверение, подать заявку на пособие по рождению ребенка и выплаты по уходу за ним.

Сейчас сделать это можно в один клик — через банковские приложения Halyk Homebank и Kaspi.kz. Пользоваться онлайн услугами не так сложно, конечно, проще говорить что не у каждого есть компьютер или интернет, что это неудобно и т.д. Но, многое зависит от желания человека управлять своим временем, своей жизнью. Каждый понимает, что если по-настоящему захотеть, можно научиться.

Если вы хотите сделать свою жизнь проще и тратить свое время на действительно важные вещи, приходите к нам. Мы вас обучим, зарегистрируем и выдадим ЭЦП.

Алтынай Татаева отметила что, в городе функционируют 7 ЦОНов и 3 СпецЦОНов и в каждом из них установлены уголки секторов самообслуживание. В секторах самообслуживания любой гражданин может получить электронные госуслуги самостоятельно без талона электронной очереди.