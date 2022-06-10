Проигравший деньги в автоматы мужчина ограбил игровой клуб в Шымкенте

Один вечер в игровом клубе обернулся жителю Шымкента уголовным делом.

32-летний лудоман в вечернее время пришел в игровой клуб и начал играть на разных игровых автоматах. Занятие было настолько увлекательным, что мужчина только к утру понял, что проиграл все свои деньги.

В состоянии алкогольного опьянения житель Шымкента решил взять реванш и применив силу, оттолкнул кассиршу и забрал с кассы 2 миллиона наличных, после чего благополучно скрылся.

Прятаться долго не пришлось. Работники заведения написали заявление в полицию и дебошира нашли практически сразу.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.

Решением суда, учитывая повторность преступления, мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, а похищенные денбги вернули законному владельцу.