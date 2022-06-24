Пропавший в Шымкенте россиянин повесился в дендропарке

Тело Александра Кирьянова было найдено 31 мая на территории Дендропарка, но опознать и подтвердить личность удалось лишь 23 июня вечером, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщил родственник погибшего Владислав Андреев, который проживает в Шымкенте. Что послужило причиной суицида, родные погибшего комментировать не берутся. Александр Кирьянов должен был вылететь домой в Россию 1 июня — на руках были билеты.

«Вообще он приехал в Шымкент в апреле. У него проблемы со здоровьем были. Ему сказали что здесь тепло, климат хороший. Он поэтому приехал. Сначала в гостинице жил, потом снял квартиру и заплатил за 3 месяца вперед. Но в мае начались дожди, ему стало хуже. И он решил уехать домой. 1 июня должен был вылететь в Москву. Но 31 мая он вышел из дома и не вернулся,сотовый телефон, вещи, документы — все оставил в квартире«, — рассказывает родственник погибшего Владислав Андреев.

Со слов Владислава Андреева, тревогу начали бить еще в начале июня. Заявления о пропаже Александра Кирьянова принимать в полиции отказались, сославшись, на то что они не являются близкими родственниками.

«Александр Кирьянов двоюродный брат моего отца. Так как мои родители в разводе, с родственниками отца я и не общался. Но когда он пропал, конечно мы начали бить тревогу. Хозяин квартиры оказался порядочным человеком, он тоже хотел написать заявление. Участковый Каратауского района приехал, сделал опись вещей. Ну как так? Был человек и исчез вдруг, оставив все. От нас заявления не приняли, потому что мы не близкие родственники. Я объяснял, что его родители пожилые, они не могут приехать и написать заявление. Все это время они ждали надеялись что его найдут, а оказалось вон оно как, нашли мертвым еще 31 мая», -говорит Владислав Андреев.

Поисками Александра Кирьянова занималось волонтерское движение LIDER. 23 июня они обратились к нам редакцию с просьбой распространить фотографию 44-летнего Александра Кирьянова. В Департаменте полиции нам сообщили, что мужчину не искали из-за отсутствия заявления о пропаже. О том что разыскиваемый мужчина давно мертв стало известно со слов Владислава Андреева, который опознал тело родственника поздним вечером 23 июня. Официальную версию случившегося в Департаменте полиции еще не предоставили. Материал дополняется.