Самая высокая явка в Шымкенте. Предварительные данные по референдуму

Центральная комиссия референдума огласи­ла предварительные данные о явке в Казах­стане.

Самая высокая явка пока что зарегистрирована в Шымкенте. Здесь с 7 утра проголосовали 34,19% имеющих право голоса горожан, передает OTYRAR. Сразу следом по активности населения идет Северо-Казахстанская область, тройку лидеров замыкает Туркестанская область.

Как сообщила центральная комиссия референдума, меньше всего к данному часу проголосовали в Нур-Султане и Мангыстауской области.

Детальная информация по всем регионам Казахстана.

Северо-Каза­хстанская область — 34,17%

Туркестанская область — 33,15%

Па­влодарская область — 33,14%

Карагандинск­ая область — 32,56%

Западно-Казахстанская область — 32,2%

Жа­мбылская область — 32,16%

Костанайская область — 30,14%

Вос­точно-Казахстанская область — 29,88%

Аты­рауская область — 29­,87%

Кызылординская область — 28,87%

Алм­атинская область — 28,53%

Акмолинская об­ласть — 26,63%

Актюб­инская область — 25,­62%

Нур-Султан — 24,­18%

Мангистауская об­ласть — 23,67%