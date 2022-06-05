Самая высокая явка в Шымкенте. Предварительные данные по референдуму

Центральная комиссия референдума огласила предварительные данные о явке в Казахстане.
Самая высокая явка пока что зарегистрирована в Шымкенте. Здесь с 7 утра проголосовали 34,19% имеющих право голоса горожан, передает OTYRAR. Сразу следом по активности населения идет Северо-Казахстанская область, тройку лидеров замыкает Туркестанская область.
Как сообщила центральная комиссия референдума, меньше всего к данному часу проголосовали в Нур-Султане и Мангыстауской области.
Детальная информация по всем регионам Казахстана.
Северо-Казахстанская область — 34,17%
Туркестанская область — 33,15%
Павлодарская область — 33,14%
Карагандинская область — 32,56%
Западно-Казахстанская область — 32,2%
Жамбылская область — 32,16%
Костанайская область — 30,14%
Восточно-Казахстанская область — 29,88%
Атырауская область — 29,87%
Кызылординская область — 28,87%
Алматинская область — 28,53%
Акмолинская область — 26,63%
Актюбинская область — 25,62%
Нур-Султан — 24,18%
Мангистауская область — 23,67%