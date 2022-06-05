Самая высокая явка в Шымкенте. Предварительные данные по референдуму

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Редактор
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Центральная комиссия референдума огласи­ла предварительные данные о явке в Казах­стане.

Самая высокая явка пока что зарегистрирована в Шымкенте. Здесь с 7 утра проголосовали 34,19% имеющих право голоса горожан, передает OTYRAR. Сразу следом по активности населения идет Северо-Казахстанская область, тройку лидеров замыкает Туркестанская область.

Как сообщила центральная комиссия референдума, меньше всего к данному часу проголосовали в Нур-Султане и Мангыстауской области.

Детальная информация по всем регионам Казахстана.

Северо-Каза­хстанская область — 34,17%
Туркестанская область — 33,15%
Па­влодарская область — 33,14%
Карагандинск­ая область — 32,56%
Западно-Казахстанская область — 32,2%
Жа­мбылская область — 32,16%
Костанайская область — 30,14%
Вос­точно-Казахстанская область — 29,88%
Аты­рауская область — 29­,87%
Кызылординская область — 28,87%
Алм­атинская область — 28,53%
Акмолинская об­ласть — 26,63%
Актюб­инская область — 25,­62%
Нур-Султан — 24,­18%
Мангистауская об­ласть — 23,67%

 

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