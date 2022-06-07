Серийных мошенниц приговорили к 3 годам лишения свободы

Госсубсидии в 5 млн тенге взамен денежному вознаграждению. В Сарыагашском районе орудовали серийные мошенницы, жертвами которых стали как минимум 20 человек, передает OTYRAR.

В полицию заявили несколько потерпевших. Они рассказали, что отдали свои деньги, поверив малознакомой женщине. Аферистка обещала каждому «выбить» субсидии от государства в размере 5 млн тенге. Свои услуги женщина оценила в 300 тысяч.

Как оказалось, женщин было двое, они работали в сговоре, каждая из них находила клиентов. В результате им удалось обмануть как минимум 20 человек, выручив 6,5 млн тенге.

Предприимчивых женщин задержала полиция Туркестанской области. Дело было передано в суд.

На сегодня, решением Сарыагашского районного суда двух подсудимых, безработных женщин, в возрасте 32 и 37 лет, признали виновными по статье 190 УК РК «Мошенничество» и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.