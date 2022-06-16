Шымкент оказался в тройке лидеров по привлечению туристов

За 3 месяца 2022 года южный мегаполис посетили 97 501 человек, что позволило нашему городу стать вторым по посещаемости после Нур-Султана и Алматы, передает OTYRAR.

Из них более 90 тысяч внутренних туристов, то есть казахстанцев, а вот 7 тысяч зарубежные туристы. В основном, в Шымкент едут из Узбекистана, Турции, Кыргызстана и России.

Кстати, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество желающих провести время в Шымкенте, увеличилось более чем на 20 тысяч человек.

Стоит отметить, что в последнее время в южном мегаполисе увеличилось количество гостиниц и отелей. К примеру, сегодня в городе функционирует 140 мест размещения с 2737 номерами. По сравнению с прошлым годом рост составил 117%.