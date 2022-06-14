Шымкент стал лидером по привлечению инвестиций

Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
В селекторном совещании под председательством Премьер-министра страны Алихана Смаилова приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и руководители отраслевых управлений.
«Темпы роста инвестиций в основной капитал составили 2,5%. Инвестиции выросли на 71,7% в образовании, на 55,1% — в государственном управлении и социальном обеспечении, на 35,9% — в науке и технической деятельности, на 27,8% — в здравоохранении, на 20,4% — в операциях с недвижимостью, на 13,9% — в торговле, на 10,7% — с строительстве. Было отмечено, что самый высокий показатель среди регионов наблюдается в Шымкенте и Алматы, а также Акмолинской области», — отметил министр национальной экномики Алибек Куантыров.
За пять месяцев 2022 года в экономику нашего города привлечено 130,9 млрд тенге, что на 28,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (январь-май 2021 года — 96,9 млрд тенге). С таким показателем Шымкент вырвался в лидеры по привлечению инвестиций в стране.
По информации акимата, до 2025 года в Шымкенте будут реализованы 296 инвестпроектов на 2,7 трлн тенге. Благодаря этим инициативам будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Из этих проектов в этом году будут реализованы 65 проектов на 241 млрд тенге с созданием 2500 рабочих мест.
Также в рамках Карты поддержки предпринимательства в текущем году в городе будет реализовано 16 проектов стоимостью 52,3 млрд тенге и с созданием 1043 рабочих мест.
В четырех промышленных зонах предусмотрено реализовать 191 проект на 294,5 млрд тенге и создать более 11 тысяч рабочих мест. Из них 128 проектов уже стартовали. На новых предприятиях там создано 8100 рабочих мест.