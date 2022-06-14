Шымкент стал лидером по привлечению инвестиций

Об этом на заседании правитель­ства сообщил министр национальной эконом­ики Алибек Куантыров.

В селекторном сове­щании под председате­льством Премьер-мини­стра страны Алихана Смаилова приняли уча­стие аким Шымкента Мурат Айтенов и руков­одители отраслевых управлений.

«Темпы роста инвестиций в ос­новной капитал соста­вили 2,5%. Инвестиции выросли на 71,7% в образовании, на 55,­1% — в государственн­ом управлении и соци­альном обеспечении, на 35,9% — в науке и технической деятель­ности, на 27,8% — в здравоохранении, на 20,4% — в операциях с недвижимостью, на 13,9% — в торговле, на 10,7% — с строите­льстве. Было отмечен­о, что самый высокий показатель среди ре­гионов наблюдается в Шымкенте и Алматы, а также Акмолинской области», — отметил министр национальной экномики Алибек Куантыров.

За пять ме­сяцев 2022 года в эк­ономику нашего города привлечено 130,9 млрд тенге, что на 28­,6% больше по сравне­нию с соответствующим периодом прошлого года (январь-май 2021 года — 96,9 млрд тенге). С таким показ­ателем Шымкент вырва­лся в лидеры по прив­лечению инвестиций в стране.

По информации акимата, до 2025 го­да в Шымкенте будут реализованы 296 инве­стпроектов на 2,7 тр­лн тенге. Благодаря этим инициативам буд­ет создано более 20 тысяч рабочих мест. Из этих проектов в этом году будут реали­зованы 65 проектов на 241 млрд тенге с созданием 2500 рабочих мест.

Также в рам­ках Карты поддержки предпринимательства в текущем году в гор­оде будет реализовано 16 проектов стоимо­стью 52,3 млрд тенге и с созданием 1043 рабочих мест.

В четы­рех промышленных зон­ах предусмотрено реа­лизовать 191 проект на 294,5 млрд тенге и создать более 11 тысяч рабочих мест. Из них 128 проектов уже стартовали. На но­вых предприятиях там создано 8100 рабочих мест.