Налоговый кодекс: Мажилис принял компромиссное решение

В Мажилисе Парламента РК прошло обсуждение проекта налогового кодекса. Предложение правительства о снижении порога годового оборота для постановки на учет по НДС до 40 миллионов тенге депутаты нехотя, но приняли.

Бизнес должен держаться и расти, при этом приносить доход государству, говорит предприниматель из Шымкента Асхат Нурлыбай. Новость о возможном снижении порога для назначения НДС до 40 миллионов тенге воспринял неоднозначно.

Асхат Нурлыбай, предприниматель: «Важно, чтобы не было теневой экономики. Бизнес должен работать открыто, а такие изменения могут повлиять на нашу работу. При этом, думаю, это положительно скажется на том, что крупный бизнес не будет дробить себя на разные ИП и больше денег останется государству».

Еще одно обсуждаемое в парламенте нововведение — ставка НДС 16%. По словам министра национальной экономики Серика Жумангарина, эта мера — результат компромисса между депутатами и правительством, которая по его мнению, приведет к потерям в бюджете.

Серик Жумангарин, министр национальной экономики РК: «Порог в 40 миллионов тенге — это компромисс между парламентом и правительством. Но из-за этого мы потеряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и не получим около 400 миллиардов тенге в бюджет от НДС. Это я говорю, чтобы наши бизнесмены завтра понимали, что и Правительство, и Парламент готовы идти на такого уровня компромисс. Но, теперь мы будем различным образом ужесточать создание ИП тем, кто ранее совершал нарушения, кто имеет бездействующие ИП».

У депутатов накопилась масса вопросов едва ли не по каждому пункту, вот только министру, отстаивавшему предложения правительства, похоже, было не до них.

Тем временем, предприниматели опасаются, что это повлияет на их бизнес. А в Министерство экономики уверяют — изменения помогут улучшить налоговую систему и пополнить бюджет.