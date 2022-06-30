Шымкентские гимнастки завоевали 4 медали на Чемпионате Азии в Тайланде

С чувством выполненного долга домой возвращаются сегодня юные гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова.

Девушкам всего по 15-17 лет, к этому возрасту в копилке гимнасток внушительное количество побед. В этот раз Эльжана Таниева и Милана Парфилова показали свое мастерство на одном из престижных соревнованиях — Чемпионате Азии в Тайланде.

Гимнастки из южного мегаполиса принесли в копилку сборной Казахстана 4 медали.

Эльжана Таниева завоевала 2 медали: одно золото в упражнении лентой и одно серебро в упражнении булавами.

Парфилова Милана также завоевала 2 медали:

Одно золото в упражнений с мячом и одно серебро в упражнений с обручем.

Чемпионат Азии по художественной гимнастике проходил с 23 по 26 июня. Девушки сегодня должны прилететь домой.