Шымкентцев проконсультируют бесплатно в торговых центрах

Специалисты из 16 медучреждений города проведут бесплатные консультации в торговых центрах.

В преддверии Дня города Управление здравоохранения начинает масштабную акцию. Теперь жители и гости южного мегаполиса смогут получить консультации врачей в стенах торго-равлекательных центров, таких как «Shymkent plaza», «ЦУМ», «Diamond plaza», «Hyper House».

18 июня в вышеизложенных центрах ведущие специалисты из 8 государственных и 8 частных медучреждений будут ждать своих клиентов. Вы сможете получить консультацию кардиолога, невропатолога, окулиста, уролога, аллерголога, ревматолога, терапевта, хирурга, педиатра, гастроэнтеролога, эндокринолога. Не упустите возможность.

Время и место проведения медицинской акции: 18 июня с 10:00- 18:00,

трц «Shymkent plaza», «ЦУМ», «Diamond plaza», «Hyper House».