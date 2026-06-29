В Шымкенте на сельхозярмарке жители смогли бесплатно получить консультации врачей

Посетители сельскохозяйственной ярмарки в Шымкенте смогли не только приобрести свежую продукцию местных производителей, но и бесплатно получить консультации врачей и пройти экспресс-обследование.

В рамках акции «Островок здоровья» специалисты медицинского центра «Омарали» измеряли артериальное давление и уровень сахара в крови, проверяли зрение, а также консультировали жителей по вопросам профилактики заболеваний и сохранения здоровья.

Прием вели врачи общей практики и узкие специалисты. Все желающие могли задать интересующие вопросы, получить рекомендации по профилактике заболеваний, а при необходимости — советы по дальнейшему обследованию.

Как отметили в филиале Фонда социального медицинского страхования по городу Шымкенту, такие профилактические акции делают медицинские консультации более доступными для населения, способствуют повышению осведомленности о важности профилактики заболеваний и регулярных профилактических осмотров.

Подобные информационно-профилактические мероприятия в Шымкенте проводятся на регулярной основе и направлены на популяризацию профилактики заболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью и укрепление здоровья населения.