Арбузы и дыни проверяют на нитраты в Шымкенте

Самые спелые, вкусные арбузы, и дыни растут в Шардаре и Мактаарале, уверяют продавцы полосатой ягоды. Но доверять нужно не только вкусу, но и проверять на нитраты и пестициды.

На каждом городском рынке в Шымкенте работают лаборатории. Здесь проверяют все завозимые товары. А в сезон арбузов и дынь эта работа проводится ежедневно.

Серик Каратаев, лаборант:

«Вот у этой партии показатели нитратов в норме — 36 миллиграмм на один килограмм. То есть, это допустимая норма, которая не должна превышать 60 миллиграмм на килограмм арбуза. Если будет превышать допустимые показатели, то они уже не пригодны к употреблению».

Сочные ягоды, из вновь завезенного товара, для проверки на концентраты специалисты берут на выбор. Если пестициды и нитраты арбуза или дыни превышают допустимую норму, то ввоз этой партии на территорию рынка строго запрещается. Ну а выбрать спелую ягоду покупателям помогают и сами продавцы. Белые пятна на арбузе, душистый аромат или звонкий звук при постукивании – признак зрелости. А для пущей убедительности покупателю делают надрез и предлагают попробовать товар на вкус.