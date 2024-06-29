В Шымкенте начался сезон арбузов. Многие уже попробовали эти спелые полосатые ягоды. Но старожилы утверждают: конец июля-август — вот время настоящего арбузного сезона.

На юге начался сезон арбузов. И хотя многие ждут августа, чтобы насладиться этой ягодой без страха отравиться, самые нетерпеливые покупают арбузы уже сейчас. Как говорится: «Кто не рискует, тот не ест ранние арбузы». Прилавки на рынках ломятся от этих полосатых кругляшей. Предприниматель Бахтияр Жузгенбаев говорит, продавать арбузы начал недавно.

«Арбузы шардаринские килограмм по 170 тенге продаем. Дыни тоже шардаринские, продаем уже больше двух недель. У нас только наша местная продукция», — говорит Бахтияр Жузгенбаев, предприниматель.

Санврачи говорят, содержание нитратов в арбузе не должно превышать 160 мг. Для дынь этот показатель составил 90 мг/кг, 300 мг/кг для помидоров и 400 для огурцов и моркови. Специалисты говорят, избыток нитратов может привести к отравлению. Они способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека токсины.

«Любой тип отравления вызывает тошноту или рвоту. Отмечается утомляемость, головокружение, отечность, в некоторых случаях — синяки на ногтях, губах, лице», — говорит Акбота Исабекова, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города г. Шымкента.

Врачи говорят советуют после покупки арбуза замочить его в холодную воду с содой как минимум на час. Тогда содержание в нем нитратов может уменьшиться на 25-30%.