В 1,6 раза вырос объем промышленного производства в Туркестанской области

Рост промышленного производства указан за 4-х летний период.

Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

«С момента создания Туркестанской области прошло четыре года. В области наблюдаются положительные показатели социально-экономического развития. В частности, объем валового регионального продукта вырос в 1,6 раза и достиг 2,8 трлн тенге, от 1,7 трлн тенге в 2018 году. Объем производства промышленной продукции вырос в 1,6 раза, с 453,8 млрд тенге в 2018 году до 707,8 млрд тенге. Объем сельскохозяйственного производства вырос в 1,7 раза, с 544,3 млрд тенге в 2018 году до 906,5 млрд тенге», – сказал У. Шукеев.

Также Умирзак Шукеев рассказал о 2-кратном увеличении объема жилищного строительства. А бюджет области с 2018 года увеличился с 565 млрд до 970 млрд тенге.