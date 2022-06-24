Полиция подтвердила факт смерти в дендропарке

По запросу о факте смерти гражданина России Александра Кирьянова в Департаменте полиции прокомментировали следующим образом.

«31.05.2022 года в полицию по каналу 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на территории Дендропарка. Факт смерти неустановленного лица полицейские зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП. В ходе расследования личность умершего установили. Им оказался гражданин России.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стало удушье», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается..