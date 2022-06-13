Вейпы под запрет. Экспертное мнение и реакция шымкентцев

Людей с никотиновой зависмостью хотят избавить от вредной привычки. В Казахстане скоро запретят вейпы. Кроме того, власти введут акцизы на стики для электронных сигарет, а значит они значительно подорожают, передает OTYRAR.

Новость о запрете употребления вейпов Александр Крапивкин принял в штыки. Уверен, от вредной привычки эта законодательная норма не избавит. Торговля электронными девайсами просто уйдет в тень. Сам Александр считает, что вейпы — менее вредны, чем традиционные сигареты и у каждого курильщика должен быть выбор.

Александр Крапивкин, житель г.Шымкента:

«Ну в любом случае любые запреты порождают еще больше спрос. Люди всегда хотят запретного. Вероятнее всего найдутся предприниматели, которые будут привозить и продавать по завышенным ценам, где то в тени. Например, у нас на рынках там продают. Так что не знаю, очень спорно учитывая, что и вреда от вейпов меньше как для курящего, так и для окружающих. А также каждый в праве сам следить за своим здоровьем».

Акцизы введут и на стики. Ставка для систем нагревания табака вырастет до 70 процентов от акцизов на обычные сигареты. Шымкентцы не страдающие никтотиновой зависимостью нововведениями довольны.

«Давно пора было запретить. Я вообще не курю, я за ЗОЖ. Поэтому призываю всех бросать курить»,- рассказывает шымкентец.

«Мне без разницы вообще, я не курю. Курить вообще плохо конечно«,- говорит жительница города.

«Ну я думаю, что это хорошо»,- считает горожанка.

«Я думаю это правильно, потому что вейпы не для несовершеннолетних. А также это вредно для здоровья«,- делится жительница Шымкента.

О вреде вейпов говорят и врачи. По словам медиков, электронные сигареты вызывают большее привыкание, чем обычные сигареты. В их состав входят глицерин, никотин и отвлекающие ароматические добавки.

Раушан Баумурунова, психиатр-нарколог:

«Жидкости, которые имеются в составе вейпа, они вызывают рак легких, это очень опасное заболевание. Также можно заработать хронический бронхит курильщика, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания со стороны центральной нервной системы. То есть в будущем, у людей будет инвалидность, болезнь альцгеймера, затем острое нарушение мозгового кровообращения, а также острый инфаркт миокарда».

Врачи рекомендуют не искать, какое из никотиновых удовольствий губительней, а навсегда избавиться от вредной привычки и бросить курить. Если самостоятельно это сделать не получается, медики советуют обратиться психотерапевту. Чаще всего к таким специалистам обращаются люди старше 40 лет. Есть и среди зависимых — несовершеннолетние курильщики.