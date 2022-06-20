Автомобиль снес деревья и перевернулся на проспекте Байдибек би

В Шымкенте возле Nauryz Park по проспекту Байдибек би произошло ДТП, передает OTYRAR.

Об этом сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов» тк OTYRAR.

По словам очевидцев, водитель Lexus, чтобы избежать столкновения, резко вильнул рулем, после чего потерял управление и вылетел на разделительную аллею.

Автомобиль снес на своем пути несколько деревьев, фонари, после чего иномарка перевернулась на крышу. Участники движения вызвали скорую помощь, на место ДТП прибыли сотрудники полиции.

Водитель Lexus от госпитализации отказался. Уверяет, что обошелся несерьезными повреждениями.