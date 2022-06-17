Выставка товаропроизводителей проходит в центральном парке

В Шымкенте проходит региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана – 2022», передает OTYRAR.

В центральном парке Шымкента — масштабная выставка «Лучший товар Казахстана – 2022». Свою продукцию жителям мегаполиса представили 80 предприятий. Отечественный производитель «ЭкоФарм» с 2011 года обеспечивает казахстанские медучреждения вакуумными системами забора крови. Кроме того, завод производит иглодержатели, полиуретановые бинты — их применяют в трансплантологии и многое другое. Предприятие планирует снабжать не только Казахстан, но и выйти на международный рынок.

«Сейчас мы приступили к выпуску одноразовых игл к инсулиновому шприцу и планируем в дальнейшем выпускать реагентику для ИФА диагностики и ИХЛА. Кроме того, мы выпускаем защитную одежду, защитные костюмы, маски, весь Казахстан обеспечиваем, но основная гордость это вакуумная система забора крови. Мы являемся первым заводом по выпуску вакуумных систем забора крови из стран СНГ«, — говорит Ирина Зинатуллина, специалист испытательного центра ТОО «ЭКО ФАРМ».

Умелые мастера предприятия «Quraq group» создают необычные мебельные гарнитуры-трансформеры. По словам представителей компании, при создании они вдохновлялись жизнью кочевников. Стилизованную мебель с национальным орнаментом, легко собирать, разбирать и перевозить с места на место.

«Эта мебель универсальна тем, что она не занимает много места, ее можно разложить только в том случае, когда она вам нужна. Очень неудобно когда стоит очень много мебели. Так как эта мебель универсальна, ее можно разложить когда удобно. Можно вечером ее разложить и это будет спальня, днем разложить и это будет гостиная. Эта мебель этим и славится», — говорит Ангелина Забирко, представитель компании ТОО «Quraq group».

Рукодельница Туймегуль Абдиева создает одежду и текстиль в национальном стиле. Ее экспозиция притягивает гостей выставки — яркими цветами и национальным колоритом.

«Я создаю предметы гардероба для детей и родителей: для женщин есть тюбетейки, тусау кесер. Они сейчас пользуются большим спросом у молодежи. Кроме того, я шью декоративные подушки для дивана», — говорит Туймегуль Абдиева, дизайнер.

Конкурс-выставку приурочили к празднованию Дня города. Свою продукцию представили компании, которые производят товары пищевой, легкой, сельскохозяйственной промышленности. Заявить о себе смогли крупные компании, а также представители малого и среднего бизнеса. Всего в Шымкенте функционируют больше 700 предприятий. До конца 2025 года в городе планируют создать еще 70.

«Мы сейчас создаем новые индустриальные зоны, по поручению Главы государства мы уделяем большое внимание на глубокую переработку. Мы должны отойти от импортозависимости. Мы ищем новые ниши и создаем для них условия для производства», — говорит Береке Дуйсебеков, руководитель управления предпринимательства г. Шымкента.

Производителей, которые представили свою продукцию, будет оценивать экспертная комиссия. Дипломанты конкурса получат право принять участие в республиканском конкурсе.

«Предприниматели-победители, определённые на региональном уровне, будут участвовать в республиканском конкурсе. Их будут выбирать по трем номинациям: — «Лучшие товары для населения», «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие продовольственные товары»», — говорит Нурлан Кабыштаев, директор палаты предпринимателей «Атамекен».

Конкурс-выставка продлится в Шымкенте 3 дня. За это время жители и гости города смогут посетить экспозиции, выбрать и купить понравившийся товар.