Ярмарка собрала тысячу шымкентцев на стадионе Кажымукана

Сельхозтоваропроизводители радуют шымкентцев изобилием.

Говорят, готовились ко Дню города. На прилавках — мясо и колбасные изделия, рыба, молоко, яйца и овощи. Всё, уверяют продавцы, свежее и экологически чистое.

«Сегодня суббота. Ярмарка. День города. С праздником! День города буду отмечать дома с внуками. На ярмарку хожу каждую субботу, но здесь дороже, чем на верхнем рынке. Некоторые товары продают дешевле, из-за жары цены на мясо к обеду сбавляют», — говорит житель Шымкента Баянсулу Бектемирова.

Продавцы, напротив, уверяют, что товары на ярмарке намного дешевле, чем в магазинах у дома. А в честь праздника предусмотрены хорошие скидки.

«80 процентов продукции у меня белорусская. Могу сказать, вот это масло стоит 4800, сосиски 1500. Народ идет на цены, не каждому по карману покупать за 2800. Я продаю натуральные изделия. В день города желаю здоровья, счастья! Чтобы не было войны! Остальное сами заработаем», — говорит продавец молочных изделий Айсулу Туякбаева.

Ярмарка на стадионе Кажымукан традиционно проходит в субботу. Ко Дню города власти решили сделать её двухдневной. Купить мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию горожане смогут и 19-го июня.