Женщина утопила дочь после ссоры со свекровью в Туркестанской области

В отношении 23-летней женщины, утопившей малолетнюю дочь, вынесен приговор. Ее осудили на 15 лет лишения свободы, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.

Трагедия произошла в селе Куркелес Туркестанской области. Согласно материалам следствия, молодая мать вышла из дома в поликлинику с грудным ребенком. Поссорившись со свекровью, женщина решила покончить жизнь самоубийством.

С дочерью на руках, она зашла в речку Келес на глубину до шеи. Простояв какое-то время в воде, женщина не смогла утопить себя. Она вернулась на берег, но к тому времени ребенок уже не дышал.

По факту убийства на женщину 1999 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 3, УК РК. После следствия дело было передано в суд.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор. Обвиняемую приговорили к 15 годам лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в колонии максимальной безопасности.