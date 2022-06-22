Жителям презентовали генплан Шымкента

Важно мнение и предложение каждого гражданина. В Шымкенте проходят общественные слушания по утверждению генерального плана города.

То есть любой житель мегаполиса может ознакомиться с планом развития Шымкента до 2035 года и направить свое предложение. Где и когда пройдет общественное обсуждение?

Горожане смогут ознакомиться с генеральным планом города и высказать свои предложения. В настоящее время завершен 1 этап генерального плана третьего миллионника республики. Власти планируют вынести проект на народное обсуждение в ближайший месяц.

Максут Исахов, заместитель акима города Шымкента:

«Вопросы по генеральному плану мы разделили по направлениям. Архитектура зданий, транспорт, ландшафт и так далее. В течение месяца здесь будут работать люди компании-разработчика генплана, сотрудники Управления архитектуры. Они будут принимать предложения и отвечать на вопросы всех заинтересованных лиц».

По итогам конкурса, который прошёл в июле прошлого года, победителем был признан вариант развития Шымкента разработанный специалистами алматинского ТОО «Грандкомплекс». Пока же строительство ведётся по плану, утвержденному в 2012 году. Поэтому специалисты призвали не оставаться равнодушными и приходить со своими предложениями.

Нуран Нуразханов, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент:

«Будущее развитие своего города — вопрос который волнует каждого жителя Шымкента. Как будут жить дети, какие места посещать? Это можно решать уже сейчас. У нас есть журнал, в который любой желающий может вписать своё предложение. Каждый из нас может повлиять на будущее города. Поэтому горожане могут оставить свои пожелания. Эти предложения будут рассмотрены исполнителями проекта и по каждому будет дан ответ».

Общественное обсуждение будет вестись с 21 июня по 21 июля этого года с 9-ти до 17:00 по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. Желтоксан, 9/4, 2 этаж.

Данияр Худайбергенов