12-летняя девочка вытащила из огня годовалых близнецов в Шымкенте

В Шымкенте девочка-подросток вынесла из горящего дома младших братьев до приезда спасателей, передает OTYRAR.

Инцидент произошел ночью в минувшую пятницу в дачном массиве Кайнарбулак. Родители уложили детей спать, а сами отлучились в соседний дом за молоком.

Девочка обнаружила, что начался пожар, когда кресло начало полыхать огнем. Она попыталась потушить огонь, однако пламя было слишком сильным. В этой комнате спали младшие — годовалые близнецы. Долго не думая, сестра схватила одного из братьев и вынесла на улицу. Затем, переборов свой страх, девочка вернулась в полыхающий дом и вынесла на руках второго брата.

«Хватая детей на руки, одного за другим она стала вытаскивать их из дома. Еще потом говорит мне: -«Мамочка, извини, я когда братика вытащила, на земле его оставила. Потому что надо было бежать дальше, извини». Я, честно говоря, сама в шоке, она же ребенок, тоже могла испугаться, выбежать. Потом после всего у нее еще долго тряслись ноги, страшно было ей. Но мы потом детей отвели к соседке, не говорили, что сгорел дом полностью», — вспоминает Мария Саворовская.

Потушить пожар удалось еще до приезда спасателей — помогли соседи. Мария говорит, трагедии удалось избежать чудом. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. Причина пожара, как сообщили в городском ДЧС, короткое замыкание кондиционера.

«Кондиционер над креслом висел. А диван и кресло, там внутри синтепон наполнитель, он вообще быстро загорается. Мы приехали, увидели что в окне все полыхает. Стали поливать из шланга, у нас еще бескаркасный бассейн есть — быстро, быстро поливали водой. ДЧС приехали быстро, но мы уже все потушили к тому времени», — вспоминает Мария Саворовская.

Помочь семье погорельцев вызвался неравнодушный молодой человек. Семье с тремя детьми помогли с временным жильем и продуктами. Девочка с младшими братьями сейчас в полной безопасности, а родители пытаются восстановить сгоревший дом. Впереди капитальный ремонт и закуп всего необходимого, в пожаре сгорело почти все нажитое имущество.