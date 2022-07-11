Более 18 тысяч шымкентцев оформили соцпособия проактивным способом через SMS

Получение госуслуг проактивным способом в Казахстане становится все более популярным.

На сегодняшний день 7 424 мамы в Шымкенте оформили пособия по рождению ребенка и по уходу за ним в проактивном формате. Пособия для многодетных семей оформили более 1000 женщин. 700 жительниц города оформили пособия как многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа».

Всего с начала 2022 года с помощью SMS шымкентцы подали 18 тысяч заявлений на оформление различных соцпособий.

«Улучшить, упростить и сделать онлайн — это и есть основной принцип цифровизации. Госкорпорация старается сделать так, чтобы государство позаботилось о гражданах, чтобы наши клиенты тратили минимальное количество времени и ресурсов для получения госуслуг – это и есть проактивный принцип. Все, что требуется – согласие клиента по SMS. Все необходимые сведения подтягиваются из информационных систем госорганов. Главное, чтобы человек был зарегистрирован в Базе мобильных граждан», — рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала «Правительства для граждан».

На сегодняшний день в проактивном формате можно оформить следующие пособие:

— пособие по рождению и по уходу за ребенком до года;

— пособие матерям, награжденных подвесками «Алтын алқа» а «Күміс алқа»;

— государственная гарантия;

— государственное социальное пособие по инвалидности;

— государственное пособие по утере кормильца;

— пособие многодетным семьям;

— государственное пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

— пособие по уходу за инвалидом с детства;

— социальная выплата по случаю утраты трудоспособности;

— социальная выплата по случаю потери работы;

— социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами.

Впервые проактивный формат получения госуслуг появился в Казахстане в конце 2017 года благодаря интеграции информационных систем. Все данные портал электронного правительства подтягивает из информационных систем госорганов, а недостающие — запрашивает у клиента через SMS-сообщение.