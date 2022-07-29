Что делать, когда соседи устраивают свалку под вашим домом

Мешки со строительным мусором, старая мебель и автозапчасти —

такие отходы регулярно скапливаются на контейнерной площадке. Хлам оставляют и в баках, которые предназначены для бытовых отходов. Делать замечания тем, кто использует контейнеры не по назначению, себе дороже, говорят жители.

Райхан Имебаева, жительница г. Шымкента: «Мусор любой, вот эти строительные материалы самое главное. В основном, у нас бросает мусор частный сектор. Они привозят ночью и выбрасывают. Когда мы что-то говорим — они матерят нас. Только почистят и на второй день тут же начинается опять завал».

Бытовые отходы вывозятся регулярно, а строительные и крупный мусор раз в неделю. Причина кроется не только в привлечении спецтехники, но и в дополнительной нагрузке на бюджет. По закону жители обязаны вывозить не бытовые отходы самостоятельно. Но так делают немногие. За неделю задержаны 12 нарушителей.

Шерхан Кенес, руководитель отдела аппарата акимата Абайского района г. Шымкента: «Летом многие занимаются ремонтом и стройкой. И строительный мусор оставляют на контейнерных площадках. Нередко привозят мусор на легковых и грузовых машинах!»

Акимат готов организовать разъяснительную работу, а сэкономленные средства направить на улучшение инфраструктуры Шымкента.