ДЧС Шымкента: на складе были материалы из ДСП

Как сообщили в городском ДЧС, на складах, где произошел пожар, были легвоспламеняющиеся материалы из ДСП.

Первая информация

21.07.2022 года в 14:42 на пульт управления 101 поступило сообщение о том, что горит склад, расположенный по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Сайрам.

«На место происшествия направлены силы и средства по вызову №2. Как ранее стало известно, на складе, расположенном на территории ТОО “Стройматериалы” , произошел пожар. На складе были материалы из ДСП», -сообщили в ДЧС Шымкента.