Девочку, вытащившую из огня малышей, наградили грамотой и медалью

12-летнюю Анну Саворовскую наградили сегодня грамотой и медалью от министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает OTYRAR.

Как стало известно, 12-летняя девочка вытащила из задымленного дома двух спящих братьев-близнецов. Смелый поступок, совершенный подростком, не остался без внимания руководства Департамента по ЧС города Шымкента.

«Согласно приказа №253 от 20 июля 2022 года за подписью исполняющего обязанности Министра по ЧС РК генерала-майора И.Кульшимбаева Анна Юрьевна Саворовская награждается медалью «За решительность, проявленную при пожаре»», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Напомним, ранее в жилом массиве Кайнарбулак сгорел частный дом. Возгорание началось из-за короткого замыкания проводки кондиционера, в тот момент родители отлучились на короткое время. Девочка не растерялась, сначала пыталась потушить огонь самостоятельно, но безуспешно. Позже она вынесла двоих братьев из задымленного дома до приезда спасателей.