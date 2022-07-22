Девочку, вытащившую из огня малышей, наградили грамотой и медалью

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Редактор Жулдыз Шукенова
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12-летнюю Анну Саворовскую наградили сегодня грамотой и медалью от министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает OTYRAR.

Как стало известно, 12-летняя девочка вытащила из задымленного дома двух спящих братьев-близнецов. Смелый поступок, совершенный  подростком, не остался без внимания руководства Департамента по ЧС города Шымкента.

«Согласно приказа №253 от 20 июля 2022 года за подписью исполняющего обязанности Министра по ЧС РК генерала-майора И.Кульшимбаева Анна Юрьевна Саворовская награждается медалью «За решительность, проявленную при пожаре»», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Напомним, ранее в жилом массиве Кайнарбулак сгорел частный дом. Возгорание началось из-за короткого замыкания проводки кондиционера, в тот момент родители отлучились на короткое время. Девочка не растерялась, сначала пыталась потушить огонь самостоятельно, но безуспешно. Позже она вынесла двоих братьев из задымленного дома до приезда спасателей.

 

 

 

 

 

 

 

 

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