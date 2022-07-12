Девушка обокрала парня в Шымкенте

В южном мегаполисе девушка проникла в квартиру и обокрала своего знакомого, пока его не было дома.

В управление полиции Абайского района обратился за помощью пострадавший. Он рассказал, что знакомая проникла в его дом и похитила мобильный телефон и драгоценное имущество. Сумма ущерба составила полмиллиона тенге.

Стражи порядка провели оперативно-розыскную работу. Подозреваемую задержали в одной из съемных квартир города.

В настоящее время в отношении гражданки проводится досудебное расследование.