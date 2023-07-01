Столичный вор-гастролер грабил квартиры шымкентцев

В Шымкенте задержали приезжего домушника. Как оказалось астанчанин проникал в многоэтажные дома в центре Шымкента через домофон.

Домушник ограбил 2 квартиры в Аль-Фарабийском районе города. Хозяева лишились мобильных телефонов и золотых изделий, общей стоимостью почти полмиллиона тенге. Парень звонил в домофоны, чтобы узнать есть ли кто дома, или же заходил в подъезды и проверял, открыта ли дверь в квартиру. Затем проникал в жилища и быстро забирал ценные вещи.

Следствием установлена его причастность к аналогичному факту на территории Алматы. Кроме того выяснилось, что подозреваемый был ранее судим также за совершение квартирной кражи. Полицейские отмечают, что он может быть причастен и к другим идентичным преступлениям в Астане, Алматы, Таразе и Шымкенте.

В настоящее время Аль-Фарабийским РУП проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Сотрудники полиции напоминают: не дадут домушникам шанса поживиться вашим имуществом крепкие двери, хорошие замки и внимательность к своим вещам, которые не следует оставлять в легкодоступных местах.