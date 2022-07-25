Два несчастных случая в Шымкенте за выходные дни

За выходные дни в Шымкенте произошло два несчастных случая, связанные с детьми.

Со службы скорой медицинской помощи 23 июля 2022 года в 22-30 поступило сообщение о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 г.р. Глубина бассейна составляет 1,4 метра. Несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние тяжелое, аспирационный синдром. Отек головного мозга. Кома 1).

Второе сообщение о несчастном случае также поступило со службы скорой медицинской помощи 24 июля в 00-05 минут.

Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 г.р. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние среднее, аспирационный синдром).

«Уважаемые родители! Будьте внимательны, не оставляйте без присмотра маленьких детей!» — напоминают в ДЧС Шымкента.